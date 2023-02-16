شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يصفع النصر ويقترب من الإنتقال إلى هذا النادي المفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية، أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، أقترب بشدة من الإنتقال إلى توتنهام الإنجليزي والعودة مرة أخري إلى الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء إنتقال اللاعب إلى النصر السعودي فى الصيف المقبل، فى صفقة إنتقال حر، خاصة أن عقد اللاعب سينتهي مع الفريق الملكي فى نهاية الموسم الجاري.

وأفادت التقارير أن مودريتش يفضل العودة إلى توتنهام عن الإنضمام إلى أي فريق آخر، لا سيما أن اللاعب كان يرتدي قميص الفريق اللندني من قبل، فى الفترة التى سبقت الإنضمام إلى ريال مدريد مباشرة.

حيث يري لوكا أن توتنهام صاحب الفضل الأكبر عليه للوصول إلى هذه المرحلة، ومن ثم فإن اللاعب يفضل فكرة العودة للفريق الإنجليزي عن الإنضمام إلى أي فريق آخر.



موقف النصر من رفض مودريتش

وأصيب مسئولي النصر بصدمة كبيرة حول رغبة اللاعب الأخيرة، فى عدم رغبته للتوجه إلى المنطقة العربية، الأمر الذي يصعب من إقناع اللاعب فى الفترة الحالية، بعد دخول توتنهام مؤخرًا فى الصفقة.

حيث يعلم مسئولي النصر أن مودريتش قد يفضل العودة إلى توتنهام من أجل كونه فريقه السابق، وليس بسبب الجانب المادي، الذي يعد الأمل الوحيد للفريق السعودي فى إتمام الصفقة، وهو الضغوط بشكل مستمر على اللاعب من الناحية المادية.