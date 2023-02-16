شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رفض تشافي إنضمام رونالدو إلى برشلونة.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية كتالونية، أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، كان قد قام بعرض خدماته على برشلونة، حينما كان لاعبا فى اليونايتد، قبل إنتقاله إلى العالمي فى خطوته الحالية.

وأضافت التقارير أن مسئولي الفريق الكتالوني كان لا يمنعون فكرة ضم اللاعب ومتحمسين للغاية من أجله، إلا أن لابورتا رئيس الفريق، بجانب المدرب الإسباني تشافي، وقفوا مانعا أمام رغبة البعض فى إتمام الصفقة.

حيث يري كلا من لابورتا وتشافي، صعوبة دخول رونالدو للفريق الكتالوني وإرتداء قميصه من أجل ميسي، لا سيما بعد المنافسة القوية التى جمعت بين الثنائي فى مباريات الكلاسيكو الشهيرة بين الريال وبرشلونة.

بجانب أن رونالدو يعد أحد أساطير ريال مدريد السابقين، الشئ الذي سيكون بمثابة إثارة للجدل والرأي العام فى حالة إتمام الصفقة، مما ساهم فى إفساد هذا المخطط، وتوجه اللاعب لدوري روشن السعودي.



رونالدو يؤكد على سعادته فى النصر

ومن جانبه، أكد اللاعب لبعض المصادر القريبة منه عن سعادته الكبيرة بتواجده الحالي فى النصر، كما أنه لا يفكر فى الرحيل قبل أن يحصل على الألقاب مع العالمي، رافضا التعليق عن مفاوضات برشلونة من أجل، أو عما إذا كان يرغب فى الإنضمام للفريق الكتالوني من عدمه.

ويري رونالدو فى الوقت الحالي، أن الدوري السعودي أحد الدوريات القوية فى المنطقة العربية، والأقوي فى الشرق الأوسط، مما تجعله يأخذ هذه الخطوة بمثابة تحدي وطموح جديد فى أجواء مختلفة.