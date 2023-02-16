شكرا لقرائتكم خبر عن رومانو يصدم الهلال عن وجهة ميسي القادمة.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الشعير فابريزو رومانو، والمتخصص فى سوق الإنتقالات، أن ميسي لن ينضم إلى الهلال السعودي مثلما يزعم البعض فى الآونة الأخيرة، حيث أكد أن رغبة اللاعب الأولي الإستمرار داخل أوروبا والمنافسة على مستوي أعلي.

حيث يري ميسي أن مستوي الدوري السعودي رغم تقدمه، لا يقارن بالدوريات الأوروبية الخمس الكبري، لا سيما فى ظل فارق المستوي الكبير بين الفرق العربية والأوروبية، الشئ الذي ظهر بارزا بفوز ريال مدريد مؤخرًا بكأس العالم للأندية على حساب الهلال بالمباراة النهائية.

وأضاف رومانو أن ميسي لن يجدد تعاقده مع باريس فى الفترة المقبلة، وسيرحل عن الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي فى صفقة إنتقال حر، إلا أن اللاعب لم يستقر على الخطوة القادمة إلى الآن داخل القارة العجوز.

كما أشار رومانو بأن ميسي يستبعد فكرة الإنتقال إلى الدوريات اللاتينية، بعدما أقترن اسم اللاعب بالتواجد داخل بعض الأندية الأرجنتينية فى نهاية مسيرته، وإختتام رحلته بكرة القدم داخل بلاده.



رومانو: برشلونة الإحتمال الأقرب لميسي

وأكد رومانو فى هذا الصدد أن ميسي يفكر كثيرًا فى العودة إلى برشلونة خلال المرحلة القادمة، حيث أن اللاعب يمنح الفريق الكتالوني الأفضلية فى تلك الفترة، لا سيما بعد تتويجه مؤخرًا بكأس العالم للأندية رفقة الأرجنتين.

الجدير بالذكر أن مسئولي باريس عقدوا جلسة خاصة مع اللاعب أمس، فى حضور والده، ولكن نتائج الجلسة جاءت سلبية، حيث رفض اللاعب جميع العروض المقدمة له من الجانب الفرنسي وتمسك بموقفه بالرحيل.