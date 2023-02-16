

عمّان 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم الفرص الاستثمارية الواعدة، والتأكيد على أهمية تعزيز ودعم العمل الثنائي المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، كما بحث اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبٍ آخر، التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى خلال الزيارة معالي وزير الشباب محمد سلامة النابلسي بمقر مدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان.

جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ، وبحث سبل تعزيز ودعم التعاون الثنائي فيما يتعلق بالشأن الرياضي والشبابي بين البلدين ، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

16:50ت م

0136



عمّان 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى اليوم خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للأردن حاليًا برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، بمعالي وزير الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية خلود محمد السقاف، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الأردنية عمان.وجرى خلال اللقاء استعراض أهم الفرص الاستثمارية الواعدة، والتأكيد على أهمية تعزيز ودعم العمل الثنائي المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، كما بحث اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.من جانبٍ آخر، التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى خلال الزيارة معالي وزير الشباب محمد سلامة النابلسي بمقر مدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان.جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ، وبحث سبل تعزيز ودعم التعاون الثنائي فيما يتعلق بالشأن الرياضي والشبابي بين البلدين ، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:50ت م0136

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الصداقة السعودية الأردنية في مجلس الشورى تلتقي وزيري الاستثمار والشباب في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.