

تبوك 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

أقامت أمانة منطقة تبوك أمس، "يوم الحوكمة" الذي تضمن عدداً من الفعاليات وورش العمل والنقاشات المرئية بحضور أمين المنطقة المهندس حسام اليوسف، ومدير إدارة الحوكمة والالتزام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور سلطان السجان، وممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وأوضح مدير إدارة الحوكمة بالأمانة المهندس أمجد البلوي أن يوم الحوكمة وما تضمنه من فعاليات متنوعة يأتي حرصاً من الأمانة على رفع الوعي بأهمية الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتحقيق التنمية الإدارية وفق آلية تسعى لإشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة، ووضع منهجية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الفاعلية في أداء الأمانة وبلدياتها التابعة .

وبين بأن الادارة العامة للحوكمة قامت بإعداد ميثاق الحوكمة من أجل حوكمة أنشطة الأمانة والتركيز على تحسين عملية صنع القرار ودعم رسالة الأمانة وأهدافها في زيادة القيمة المقدمة وتقليل المخاطر إلى أقصى حد وضمان الامتثال للوائح والأنظمة المعمول بها .

// انتهى //

16:33ت م

0131





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة تبوك تقيم "يوم الحوكمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.