السعودية اليوم / محافظ الجبيل يتفقد المشاريع البلدية في المحافظة



الجبيل 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

تفقد محافظ الجبيل منصور الداود أمس، المشاريع التي تنفذها بلدية المحافظة.

واطلع المحافظ على الخدمات والمشاريع التي تنفذها البلدية ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري بالمحافظة، ومشاريع إصلاحات الطرق، ومبادرة تحسين الواجهات للمباني التجارية والمنطقة المركزية والمباني التراثية، وتطوير وتحسين محاور الطرق والتقاطعات ومداخل المحافظة، إضافة إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المطروحة في بلدية الجبيل، مؤكدا الحرص على تنفيذ المشاريع ومواصلة الجهود لإنجازها.

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15:33ت م

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