السعودية اليوم / قادة منظمة التجانس يؤكدون أهمية الابتكار بين دول العالم في تنظيمات الأجهزة والمستلزمات الطبية



الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

اختتم قادة منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية (GHWP) اليوم, اجتماعهم السنوي الـ 26 الذي استضافته المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، وذلك بتأكيد أهمية التجانس والتقارب بين دول العالم في تنظيمات وتشريعات الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأوصت المنظمة في ختام اجتماعها بتحديث وتطوير التشريعات والمتطلبات الفنية التي تدعم عمليات الابتكار في الأجهزة والمستلزمات الطبية والتقنيات الحديثة والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الطبي والبرمجيات الطبية من خلال تسريع تجانس وتقارب الأنظمة بين الدول .

كما أوصى المشاركون في الاجتماع بتعزيز الجهود العلمية من خلال علميات التقييم العلمي والإكلينيكي للجهاز والمستلزم الطبي والدراسات السريرية والرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد تسويقها لضمان استمرارية السلامة وكفاءة الأداء في التشخيص والعلاج .

وناقش الحضور أهمية برنامج بناء القدرات في المجال الرقابي والتشريعي وتطويره بما يخدم الجهات الرقابية والمصانع، مشيدين بدور المنظمة في ذلك .

حضر الاجتماع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ومدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري، والرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة الأستاذ عبدالله القويزاني، ورئيس المنظمة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بـ"الغذاء والدواء" المهندس علي الضلعان، إضافةً إلى ممثلي الهيئات الرقابية الـ33 والتحالفات والجمعيات الدولية غير الدول الأعضاء مثل منظمة التجمع العالمي لمصنعي أجهزة التصوير الطبي التشخيصي والعلاج الإشعاعي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التقييس العالمية واللجنة الكهروتقنية الدولية ومنظمة الترميز العالمي للأجهزة الطبية ومنظمة آسيا والمحيط الهادئ للتقنيات الطبية ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ورابطة دول جنوب شرق آسيا وتحالف البلدان الأمريكية للتقارب التنظيمي لقطاع التقنيات الطبية والمنتدى الأفريقي للأجهزة الطبية وكذلك التحالف العالمي للتقنيات الطبية.

وعقد على هامش فعاليات الاجتماع، لقاء ثنائي بين منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية (Global Harmonization Working Party) والملتقى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية (International Medical Devices Regulators Forum)، وجرى بحث تعزيز أوجه التعاون بين الجهتين بما يخدم التنظيمات والتشريعات الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية .

وأوضح رئيس المنظمة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بـ"الغذاء والدواء" المهندس علي الضلعان, أن للمملكة دورًا رياديًا ومهمًا في المنظمة من خلال رئاستها منذ العام 2018 وتحويلها من منظمة آسيوية إلى عالمية تضم 33 هيئة رقابية من مختلف دول العالم، مؤكدًا إقرار عدد من المشاريع والأدلة الإرشادية من مختلف فرق العمل بالمنظمة خلال الاجتماع .

يُذكر أن المملكة استضافت هذا الحدث إضافةً إلى الاجتماع السنوي السادس والعشرين لفرق العمل العلمية والفنية للمنظمة على مدار 4 أيام لمناقشة المستجدات الرقابية في الأجهزة الطبية والتطورات التكنولوجية، بحضور ومشاركة عدد من المتحدثين القياديين والخبراء والمختصين والمهتمين والمصانع ذات العلاقة والجهات الرقابية، وذلك بهدف خلق بيئة من التجانس والتقارب التشريعي، وتطوير الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة الدول الناشئة على بناء أنظمتها الرقابية والاستفادة من التجارب المختلفة من أعضاء المنظمة .

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