السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تقيس رضا الأهالي والمقيمين عن مستوى الخدمات البلدية



المدينة المنورة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة حملة لقياس وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والتنموية بالمنطقة الذي يتم وفق معايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير .

وأوضحت الأمانة أن الاستبانة تتضمن عددًا من الأسئلة التي تعنى بالخدمات المقدمة من الأمانة مروراً بقياس مستوى رضا المستفيدين عما يقدم من خدمات تتعلق بالنظافة والإصحاح البيئي والتشجير والطرق وتحسين المشهد الحضري ثم تضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير، مبينة أن الحملة تتكون من عدة مراحل منها التوعوي وتأكيد مشاركة أفراد المجتمع في الاستبانة والوصول لأفراد المجتمع من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكدت حرصها بأن يكون التقييم مستوفياً لجوانب الخدمة الثلاثة ( تعامل مقدم الخدمة ، جودة الخدمة ، رضا المستفيد عن الجهة ) إضافة إلى مساحة مخصصة للملاحظات أو الاقتراحات ، داعية الجميع للمشاركة في الاستبانة عبر الرابط (https://services.amana-md.gov.sa/survey/Home/UserInfo ) .

// انتهى //

15:27ت م

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