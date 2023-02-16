السعودية اليوم / أمانة الشرقية توقع اتفاقية لإدارة جودة المشاريع



الدمام 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

وقعت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في جودة المشاريع ، بهدف تحقيق كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات وفق مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة2030؛ للارتقاء بالمدن

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى التحول في إدارة مشاريع البينة التحتية"، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث وقع الاتفاقية معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وتنص الاتفاقية على التعاون مع الشركة في تحقيق جودة إدارة المشاريع وتلافي تأخير تنفيذ المشاريع، ورفع مستوى الامتثال، وكفاءة جودة التصميم والاشراف على تنفيذ مشاريع البينة التحتية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد المهندس الجبير أهمية إدارة المشاريع ودورها في رفع كفاءة مشاريع القطاع البلدي لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال رفع جودة الحياة والاستدامة في مشاريع البنية التحتية، ولفت الى أن القطاع البلدي يتميز عن غيره بكونه يضم عددا كبير من المشاريع واختلاف نماذج المشروعات بالقطاع البلدي الذي يتابع أكبر من نموذج للبنية التحتية غير المتخصصة لقطاعات أخرى مختلفة.

// انتهى //

15:21ت م

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الدمام 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسوقعت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في جودة المشاريع ، بهدف تحقيق كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات وفق مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة2030؛ للارتقاء بالمدن السعودية في تنافسية المدن الرئيسية في العالم..جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى التحول في إدارة مشاريع البينة التحتية"، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث وقع الاتفاقية معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.وتنص الاتفاقية على التعاون مع الشركة في تحقيق جودة إدارة المشاريع وتلافي تأخير تنفيذ المشاريع، ورفع مستوى الامتثال، وكفاءة جودة التصميم والاشراف على تنفيذ مشاريع البينة التحتية وتحقيق رؤية المملكة 2030.وأكد المهندس الجبير أهمية إدارة المشاريع ودورها في رفع كفاءة مشاريع القطاع البلدي لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال رفع جودة الحياة والاستدامة في مشاريع البنية التحتية، ولفت الى أن القطاع البلدي يتميز عن غيره بكونه يضم عددا كبير من المشاريع واختلاف نماذج المشروعات بالقطاع البلدي الذي يتابع أكبر من نموذج للبنية التحتية غير المتخصصة لقطاعات أخرى مختلفة.// انتهى //15:21ت م0097

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