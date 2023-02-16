السعودية اليوم / وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الري الرابع عشر



الأحساء 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للري اليوم اجتماعه الرابع عشر برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك في مقر المؤسسة بمحافظة الأحساء.

ونوه معاليه خلال الاجتماع بجهود أعضاء المجلس السابق، متمنيا لأعضاء المجلس الجدد التوفيق والنجاح في تطوير أعمال المؤسسة بما يكفل استمرار خدمة الوطن والمواطن.

بدوره استعرض رئيس المؤسسة وأمين المجلس الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك التقرير الدوري لأعمال المؤسسة والمواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس وتم إصدار القرارات اللازمة ، منوها بما يلقاه القطاع من دعم واهتمام لتعزيز مقومات التنمية المائية والزراعية واستدامتها في مختلف مناطق المملكة.

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14:43ت م

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