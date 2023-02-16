شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مثيرة في إصابة أوسبينا مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، في المرحلة الثانية من البرنامج والتأهيلي، تمهيدًا لعودته لتدريبات النصر الجماعية.

تطورات مثيرة في إصابة أوسبينا مع النصر

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "الرياضية"، فإن أوسبينا أزال مثبت المرفق اليوم الخميس، ودخل المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي والتأهيلي.

على أن يخضع أوسبينا نحو 8 أسابيع لخوض مرحلة التأهيل، وسيخضع بعدها لكشف طبي جديد، يحدد جاهزيته للمشاركة مع العالمي.

وفي ذات السياق حرصت إدارة النصر برئاسة ميسلي آل معمر على التعاقد مع حارس مرمى جديد، لتعويض غياب الكولومبي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

وتعاقد النادي السعودي مع الحارس روسي سبيل الإعارة، ليستمر في صفوف العالمي حتى نهاية الموسم الجاري 2022/2023.

تعرف على موقف النصر في جدول ترتيب دوري روشن 2022/2023

يتواجد النصر في وصافة جدول الترتيب حاملًا في رصيده 37 نقطة.