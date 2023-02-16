شكرا لقرائتكم خبر عن "تصريح مثير".. حارس التعاون يعلق على مواجهة رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق البرازيلي مايلسون تينوريو، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، عن مباراة النصر القادمة في دوري روشن، وموقفه من مواجهة كريستيانو رونالدو نجم العالمي.

حارس التعاون يعلق على مواجهة رونالدو

وقال مايلسون في تصريحات عبر "ViVA_PORT" البرازيلي: "رونالدو واحد من أفضل اللاعبين عبر التاريخ".

وأضاف البرازيلي: "تحدثت مع نفسي، وقلت لا أصدق أنني سألعب ضد أفضل لاعب في العالم، إنه واحدا من أكبر الأسماء في عالم الساحرة المستديرة".

وواصل حارس التعاون: "رونالدو أينما يتواجد يخطف الأضواء، ليكون لديك فكرة، قبل وصول كريستيانو للمملكة كانت بعض المباريات يحضرها 100 أو 200 مشجع فقط، اليوم إذا ذهبت للحصول على تذاكر فلن تجدها، لذلك هو رجل ترفع له القبعة".

واستكمل: "سأحتفظ بهذه المواجهة وسأحكي لأبنائي وأحفادي عن اللعب ضد كريستيانو رونالدو".

موعد مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة

وفي سياق متصل من المقرر أن يقع النصر ضيفًا على التعاون مساء الغد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال القارة القارة الإفريقية السمراء.

موقف النصر والتعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يقع النصر في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي حاملًا في رصيده 37 نقطة، بينما يرتكز التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة فقط لا غير.