

مكة المكرمة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الشؤون النسائية عددًا من خدماتها المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام، وذلك من الفترة 3/ 1/ 1444هـ حتى 9/ 7/ 1444 هـ.

واحتوت الخدمات على تقديم حلقات القرآن الكريم وتجويده من خلال 4,865 حلقة، حيث بلغ عدد المستفيدات من الحلقات (الحضورية) 27,392، وتقديم 274 حلقة للقرآن الكريم (عن بعد) لــ 1,332 مستفيدة، فيما جرى تقديم مصاحف كإهداءات للقاصدات لــ 57,254 مستفيدة، كما بلغ عدد المستفيدات من الحلقات التصحيحية باللغات المختلفة 3,534، والمستفيدات من الإرشاد المكاني 347,543.

واشتملت الخدمات على توزيع السماعات والباركودات على 3,543 مستفيدة و119,503 عبوة ماء زمزم، حيث بلغ عدد اللترات المعبأة 16,325,874 لتراً من ماء زمزم، وتقديم باركود مطبوعات الرئاسة لــ 13,815 مستفيدة، إلى جانب استفادة 149,890 من التوجيه الديني، و 13,083 مستفيدة من أرقام الإفتاء.

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13:24ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكالة خدمات الشؤون النسائية برئاسة الحرمين تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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