السعودية اليوم / فريق طبي يتمكن باستئصال ورم من المثانة بتخصصي الجوف



سكاكا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

تمكن - بفضل الله - الفريق الطبي في قسم المسالك البولية بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف، من إنهاء معاناة مريض بعد استئصال ورم من المثانة, حيث كان المريض يعاني من البيلة الدموية منذ أشهر، وبعد مراجعة المستشفى تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتبين وجود ورم في المثانة يبلغ من الحجم ٣ سم.

وبعد الشرح للمريض عن الجراحة وأخذ موافقته على ذلك، تم استئصال الورم عن طريق المنظار بالكامل, كما تم توفير العلاج الكيماوي الخاص لمثل هذه الأورام وحقنه في المثانة عن طريق القسطرة البولية، وتماثل المريض بالشفاء وغادر المستشفى وهو بحاله صحيه جيده.

يُذكر أنه راجع طوارئ المستشفى خلال الشهر الماضي 1064, فيما تم إجراء 155 عملية جراحية، كما راجع العيادات الخارجية 5104 مراجع، وبلغ عدد المنومين 1051 مريض.

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13:13ت م

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