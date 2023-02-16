السعودية اليوم / أكثر من 28900 مستفيد من أقسام التنويم في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة السعودية اليوم 2022



بريدة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

قدمت أقسام التنويم في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة مختلف الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للأطفال والنساء ، حيث بينت المؤشرات الإحصائية أن عدد المستفيدين من خدمات أقسام التنويم بالمستشفى للعام الماضي 2022م بلغت أكثر من 28 ألفاً و950 مستفيداً.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن عدد المنومين بقسم الحضانة كان 2182 منوماً، فيما بلغ عددهم في القسم الخاص بجراحة الأطفال 2664، لافتاً إلى أنه استفاد من خدمات التنويم في قسم باطني الأطفال 6420 طفلاً.

وأوضح التجمع أن عدد المنومين في قسم التوليد بالمستشفى بلغ 12467، فيما كان عددهم في قسم تنويم لأمراض النساء 4547، إضافة إلى منومي قسم العناية المركزة للأطفال والذين بلغ عددهم 543 منوماً، بينما بلغ العدد في قسم العناية المركزة للنساء 103، ليصبح بذلك إجمالي عدد المستفيدين من خدمات أقسام التنويم في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة 28953 مستفيداً.

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13:10ت م

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