السعودية اليوم / 1396 حالة تصوير قلب للأطفال بمستشفى الرس خلال السعودية اليوم 2022م



الرس 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات تصوير القلب للأطفال في مستشفى الرس خلال عام 2022 الماضي نحو 1400 حالة.

وبين تجمع القصيم الصحي أن تفاصيل المؤشرات الإحصائية الصادرة عن القسم المختص بمستشفى الرس العام أظهرت أن مجموع عدد المستفيدين من قسم تصوير القلب للأطفال (PED.ECHO) للعام المنصرم بلغ 1396 مستفيداً، حيث قدمت الخدمة لعدد 1363 طفلاً سعودياً، و33 طفلاً غير سعودي، كان منها عدد الحالات الطبيعة السليمة 406 حالات، فيما كانت هناك 990 حالة غير طبيعية تعاني من مشاكل قلبية.

وأوضح التجمع إلى أن الحالات قسمت إلى ثلاث مجموعات، منها 978 حالة متابعة في المستشفى، و46 حالة تحويل خارج المستشفى، إضافة إلى 372 استشارة، منوهاً بأنه يقوم على تنفيذ وإنجاز خدمات قسم تصوير القلب للأطفال بمستشفى الرس العام بأجهزة حديثة سواءً ثابتة أو متحركة طاقم طبي وفني مؤهل.

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13:00ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.