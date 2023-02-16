السعودية اليوم / أكثر من 500 ألف مستفيد من خدمات مستشفى أحد رفيدة العام



أبهـا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

قدم مستشفى أحد رفيدة خلال العام الماضي 2022، خدماته لـ 536024.

وأوضحت صحة عسير أن العيادات الخارجية بكافة تخصصاتها استقبلت 27619، كما أجرى المستشفى فحوصات التحاليل المخبريةً لـ 190380 مستفيداً، إلى جانب إجراء 1820 عملية جراحية، و 518 عملية جراحة الإصابات

// انتهى //

12:55ت م

0062



أبهـا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسقدم مستشفى أحد رفيدة خلال العام الماضي 2022، خدماته لـ 536024.وأوضحت صحة عسير أن العيادات الخارجية بكافة تخصصاتها استقبلت 27619، كما أجرى المستشفى فحوصات التحاليل المخبريةً لـ 190380 مستفيداً، إلى جانب إجراء 1820 عملية جراحية، و 518 عملية جراحة الإصابات الرياضية والعظام، و 670 عملية جراحة في اليوم الواحد، و 5000 تنويم، كما تم صرف 123857 وصفة طبية، و 44648 فحوصات الأشعة، وعدد 16616 جلسات العلاج الطبيعي، إضافة إلى 1294 متبرعاً بالدم، و 198 جلسة غسيل كلوي، و 1949 عدد المستفيدين من خدمة طب العيون، و 770 حالة ولادة.// انتهى //12:55ت م0062

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