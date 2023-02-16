السعودية اليوم / مركزي جازان ينهي معاناة ثلاثيني من خلع متكرر في الكتف الأيمن بجهاز المنظار الجراحي



جيزان 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان ، من إنهاء معاناة ثلاثيني من خلع متكرر في الكتف الأيمن نتيجة تعرضه لإصابة مباشرة، وذلك بإجراء عملية جراحية نوعيه تم فيها إصلاح قطع النسيج الداخلي للكتف وتثبيت الغضروف الداخلي إضافة إلى فحص ثبات الكتف وذلك بواسطة جهاز المنظار الجراحي في عملية تعد الأولى من نوعها تجرى في مستشفيات صحة جازان.

وأوضحت صحة جازان، أن قسم الطوارئ استقبل مريضاً يعاني من خلع في الكتف الأيمن نتيجة تعرضه لإصابة مباشرة في الكتف، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأشعة الرنين المغناطيسي من قبل الفريق الطبي، تقرر إجراء عملية جراحية باستخدام جهاز المنظار الجراحي وإعداد الخطة العلاجية وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة الخاصة بإجراء هذه العملية.

وأضافت أنه تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات وإجراء العملية الجراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ تمت متابعة حالة المريض بقسم التنويم من قبل الفريق الطبي واستكمال الخطة العلاجية وخضوعه لبرنامج التأهيل الطبي، حتى تمكن المريض من إعادة الحركة الطبيعية للمفصل ولله الحمد.

// انتهى //

12:49ت م

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