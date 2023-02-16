السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجوف ينظم ندوات وورش تدريبية خلال فعاليات مهرجان مزاد الإبل



سكاكا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنطقة الجوف بمهرجان مزاد الإبل بالجوف في "نفود لايجة" على طريق "الجوف - حائل" الدولي، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس، وتنظمه إمارة المنطقة بالتعاون مع نادي الإبل.

وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة أن مشاركته من خلال مقر متكامل لعقد ورش عمل تدريبية وندوات عن أمراض الإبل وسبل الوقاية منها وأخرى متخصصة بالتقنيات الزراعية الحديثة والري.

وأضاف الفرع أن الفرق البيطرية تقوم بأعمالها بترقيم الإبل المشتركة بالمزاد وتباشر الحالات الصحية للإبل المشاركة في المهرجان وذلك عبر عدد من العيادات البيطرية المتنقلة.

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11:15ت م

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