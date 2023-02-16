السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفّذ 1522 جولةً رقابية تفتيشيةً بمحافظة أبو عريش



أبو عريش 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة أبو عريش خلال شهر يناير الماضي, 1522 جولةً رقابيةً تفتيشية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمحلات الصحية والأسواق والمطاعم، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أنه جرى خلال الجولات مصادرة 789 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 10 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 552 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وبيّن المهندس حكمي ، أن البلدية نفّذت خلال الفترة نفسها 55 جولةً على عربات الباعة الجائلين بهدف القضاء على هذه الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة، فيما بلغت عدد زيارات السكن الجماعي 6 زيارات ، وتنفيذ 15جولة للإصحاح البيئي ، بهدف تعزيز الصحة العامة ، مشيراً إلى أن عدد المحلات التي تم إصدار تراخيص لها بلغ 105 محلات ، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص المعتمدة للمحال التجارية 637 طلباً.

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11:09ت م

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