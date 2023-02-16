أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول امرأة تشتكي إلزام بعض المنشآت للعاملين لديها بممارسات تخالف التنظيم الموحد لبيئة العمل، أن فرق الرقابة باشرت البلاغ على المنشأة التي تم فيها التصوير في محافظة الخبر، واتضح بأن المرأة التي تحدثت في المقطع المذكور ليست عاملة في الأصل، وما تحدثت عنه لم ينطبق عليها في الأساس إنما جاء بناء على مرئيات فردية، كما أن المقطع المتداول مجتزأ من سياق الحديث في المادة الأصلية. وعلى ذلك تؤكد الوزارة على متابعتها المستمرة للمنشآت وأصحاب العمل للتأكد من تطبيقهم للتنظيم الموحد لبيئة العمل، وعدم التمييز في المعاملة، حيث ستوقع العقوبات المقررة نظامًا في حق من تثبت مخالفتهم للأحكام النظامية. وبناء عليه تدعو الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها من خلال تطبيقها الإلكتروني، وتفادي نشر مثل هذه المقاطع التي تدخل في سياق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية، آملة من الجميع تحري الدقة والصدق في كل ما ينشر.



كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة مقطع امرأة تشتكي إلزامها على لبس زي مخالف لبيئة العمل في الخبر - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.