السعودية اليوم / زلزال بقوة 3.4 درجات يضرب شمال البحر الميت



عمّان 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 3.4 درجات على مقياس ريختر منطقة شمال البحر الميت في الأردن اليوم ، دون أن تسجل أية إصابات أو أضرار.

وقال رئيس مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، إن الزلزال المسجل عند الساعة 5:36 صباحا وقع على عمق 7 كيلو مترات، وهو من الزلازل الضعيفة نادرًا ما يتم الشعور بها، موضحًا أن هذه المنطقة تشهد وبشكل دائم تسجيل هذه الزلازل.

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