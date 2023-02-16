شكرا لقرائتكم لقطات توثق الجهود الميدانية لـ فريق الإنقاذ السعودي في أنطاكيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يواصل فريق البحث والإنقاذ السعودي، أعماله الميدانية في مدينة أنطاكيا المتضررة من الزلزال بجمهورية تركيا، مستخدمين أحدث المعدات والتقنيات.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوثق الجهود الميدانية لفرق الإغاثة السعودية في البحث عن الضحايا والعالقين تحت الأنقاض باستخدام مجسات لتحديد مواقعهم، بالإضافة إلى الكلاب المختصة بالبحث، كذلك وجود فريق عمل كبير يبذل قصارى جهده لدعم المنكوبين.

مسح المناطق المتضررة

وفي وقت سابق، واصل فريق البحث والإنقاذ السعودي عملياته المكثفة في المناطق المتضررة من الزلزال بتركيا، والتي بلغت حتى الآن 9 مواقع في غازي عنتاب، و23 موقعًا في أنطاكيا، ما بين مسح واستطلاع وعمليات، حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني.

خطط عملية وعلمية

وغادر الجمعة الماضية فريق البحث والإنقاذ للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله-، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ووصل فريق البحث والإنقاذ إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، وباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.