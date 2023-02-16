السعودية اليوم / وصول الطائرة الإغاثية الحادية عشرة إلى مطار غازي عنتاب ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا



غازي عنتاب 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

وصلت مطار غازي عنتاب بالجمهورية التركية فجر اليوم الطائرة الإغاثية

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

08:44ت م

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غازي عنتاب 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسوصلت مطار غازي عنتاب بالجمهورية التركية فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة تحمل على متنها 88 طنًا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.// انتهى //08:44ت م0017

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