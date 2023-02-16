السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزر فيجي



سوفا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة وقع جنوب جزر فيجي، وكان على عمق 85.9 كيلومتر.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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08:42ت م

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