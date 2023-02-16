

ويلينغتون 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم أنّ حصيلة الإعصار العنيف "غابرييل" الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع ارتفعت إلى خمسة قتلى، في حين بلغ عدد الذين تمّ إجلاؤهم من منازلهم بسبب الفيضانات التي خلّفها 10500 شخص.

وحذّرت السلطات سكّان المناطق الشرقية المتضرّرة بشدّة من مرور الإعصار، من أنّ مزيداً من الأمطار الغزيرة ستهطل في الساعات المقبلة.

ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين في مناطق غمرتها مياه الفيضانات والسيول.

// انتهى //

07:31ت م

0015





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نيوزيلندا إلى خمسة قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.