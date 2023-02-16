شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم السعودية، عن موعد مباراة الاتحاد والاتفاق، في منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز العاشر، برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق بالدوري السعودي

وستنطلق مباراة الاتحاد أمام نظيره الاتفاق، اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًبتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

وسيتم نقل مباراة الاتحاد أمام نظيره الاتفاق، عبر قناة SSC1 HD وقناة SSC5 HD.