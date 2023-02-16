السماح للمعتمرين بالقدوم عبر أي مطار دولي

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق أنه لا توجد مطارات محددة لقدوم المعتمرين من خارج السعودية.
تنافس بين الشركات
ونبهت الهيئة إلى أن عدم الالتزام بالتعليمات التي تصدر عنها يعد مخالفة صريحة للأنظمة والأوامر، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلكِ، ويعول على هذا القرار خلق حالة من التنافس بين شركات الطيران عند استقطاب العملاء، وهو ما يؤدي إلى خفض أسعار تذاكر الطيران، مما يجعل المعتمر أمام عدة خيارات.
وصول المعتمرين
إلى ذلك بلغ عدد المعتمرين القادمين عبر كافة المنافذ إلى يوم أمس، 4.882.234 معتمرًا، قدم منهم عن طريق الجو 4.366.056 معتمرًا، وبلغ عدد القادمين برًا 512.195 معتمرًا، فيما بلغ عدد القادمين عن طريق البحر 3.983 معتمرًا.
منافذ برية
01 حالة عمار 71.852 معتمرًا
02 عرعر 141.376
03 البطحاء 31.864
04 الوديعة 143.057
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