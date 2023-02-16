السماح للمعتمرين بالقدوم عبر أي مطار دولي

وجهت الهيئة العامة للطيران المدني عموم شركات الطيران، بما فيها القطاع الخاص، بالسماح للمعتمرين بالقدوم والمغادرة عبر أي مطار دولي في المملكة، على أن يكون ذلك للرحلات المنتظمة، ويشمل كافة شركات الطيران الوطنية والأجنبية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق أنه لا توجد مطارات محددة لقدوم المعتمرين من خارج السعودية.

تنافس بين الشركات

ونبهت الهيئة إلى أن عدم الالتزام بالتعليمات التي تصدر عنها يعد مخالفة صريحة للأنظمة والأوامر، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلكِ، ويعول على هذا القرار خلق حالة من التنافس بين شركات الطيران عند استقطاب العملاء، وهو ما يؤدي إلى خفض أسعار تذاكر الطيران، مما يجعل المعتمر أمام عدة خيارات.

وصول المعتمرين

إلى ذلك بلغ عدد المعتمرين القادمين عبر كافة المنافذ إلى يوم أمس، 4.882.234 معتمرًا، قدم منهم عن طريق الجو 4.366.056 معتمرًا، وبلغ عدد القادمين برًا 512.195 معتمرًا، فيما بلغ عدد القادمين عن طريق البحر 3.983 معتمرًا.

منافذ برية

01 حالة عمار 71.852 معتمرًا

02 عرعر 141.376

03 البطحاء 31.864

04 الوديعة 143.057