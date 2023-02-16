4 آلاف تصريح و500 ألف غرفة لإسكان الحجاج - #عاجل

أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، لـ«دوت الخليج» أن لجنة إسكان الحجاج تسعى إلى إصدار أكثر من 4 آلاف تصريح إسكان و500 ألف غرفة لإسكان أكثر من مليوني حاج لموسم هذا العام.

مسكن آمن

وأشار زيتوني إلى أن لجنة إسكان الحجاج تضم في عضويتها 5 جهات حكومية، هي الإمارة والأمانة، ووزارة الحج والدفاع المدني والشرطة، موضحًا أن من مهام اللجنة إصدار تصاريح إسكان الحجاج بموجب اللائحه التنفيذية المعتمدة، وبهدف توفير مسكن آمن وصحي وملائم لحجاج بيت الله الحرام.

مشددًا على أن عمل اللجنة يتركز على مرحلتين رئيسيتين، الأولى من غرة شهر محرم وحتى نهاية شهر رجب من كل عام، وهي المرحلة التي يتم خلالها إصدار التصاريح بعد التأكد من توفر الاشتراطات والمواصفات المطلوبة في المساكن، أما المرحلة الثانية فتبدأ من بداية شهر ذو القعدة وحتى نهاية شهر ذو الحجة من كل عام، وهذه المرحلة يتم خلالها تشكيل العديد من الفرق الميدانية التي تقوم بالمرور على المساكن ومتابعتها ومراقبتها أثناء توافد وتواجد الحجاج؛ للتأكد من استمرارية سلامتها وتوفر الاشتراطات بها.

واعتمدت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من المكاتب الهندسية لتتولى مهام استقبال الطلبات إلكترونيًا وتدقيقها، والتأكد من توفر الاشتراطات والمواصفات وعرضها على اللجنة، واعتمادها من قبل رئيس اللجنة، ومن ثم طباعة التصريح.

سرعة التقديم

إلى ذلك أوضح رئيس لجنة إسكان الحجاج، المهندس عبدالله باجابر، لـ«دوت الخليج» أن اللجنة بدأت تستقبل طلبات الإسكان وأعمالها مستمرة، ولا صحة لتحويل أعمال اللجنة إلى وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن لجنة إسكان الحجاج متعلقة بالحج فقط، بينما لجنة الإسكان بوزارة السياحة تتعلق لائحتها بالعمرة والحج معًا وبعمليات التصنيف، ودعا المواطنين إلى سرعة التقديم والحصول على التصاريح من المكاتب الهندسية التي تم تحديدها لهذا الغرض.

5 جهات بلجنة الإسكان

1- إمارة مكة.

2- أمانة العاصمة المقدسة.

3- وزارة الحج.

4- الدفاع المدني.

5- الشرطة.