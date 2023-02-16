350 حدثا صحيا جسيما بالمناطق - #عاجل

بلغ عدد الأحداث الصحية الجسيمة المبلغ عنها العام الماضي 350 حدثا في مختلف مناطق المملكة، فيما وصل إجمالي بلاغات السلامة الدوائية إلى 80 ألف بلاغ، في وقت تم إجراء دراسة للوضع الراهن لتحديد الفجوة شملت 60 مريضا، و7 مناطق، وأكثر من 30 مقابلة، و170 ممارسا صحيا، و18 ورشة صحية، و20 جهة مشاركة.

مشاريع صحية

كشف تقرير المركز السعودي لسلامة المرضى أنه تم إطلاق مشاريع عدة ممثلة في: مشروع صفر ضرر من خلال حملة الوقاية من السقوط، للتوعية والتقليل من خطر سقوط المرضى أثناء تلقي الرعاية الصحية، بمشاركة 28 مستشفى، و138 جناحا طبيا، ومشروع الإذن الطبي بمشاركة 20 مستشفى، و163 مركزا صحيا، وحملات التوعية الرقمية بمشاركة 268 منشأة صحية، ومشروع الثقافة العادلة، إلى جانب تدريب الممارسين على قافلة سلامة المرضى، وتنفيذ 4 دورات تدريبية بحضور 160 ممارسا صحيا، و4 تجمعات صحية، و30 ألف مستفيد من الندوات الافتراضية في سلامة المرضى، و38 مستفيدا من الندوات المتخصصة لتحسين ثقافة سلامة المرضى، ومشاركة 312 مستشفى، و145 ألف ممارس صحي في البرنامج.

ماهي الأحداث الجسيمة

تشتمل أبرز الأحداث الجسيمة الواجب التبليغ عنها مثل: اختطاف مريض يتلقى الرعاية داخل المنشأة الصحية، وتسليم الرضيع إلى غير أسرته، وتسليم مريض قاصر أو عاجز إلى شخص غير مصرح به، ومحاولة الانتحار أو إيذاء النفس، وإعطاء مشتقات دم لمريض غير متوافقة، والموت غير المتوقع لطفل رضيع، والاعتداء الذي يؤدي إلى الموت، والحروق العرضية، وخطأ صرف دواء يؤدي إلى الوفاة أو الضرر، وانتقال المرض نتيجة استخدام أدوات أو معدات ملوثة وغيرها.

بلاغات وأخطاء

350 بلاغا ضد الأحداث الجسيمة

80 ألف بلاغ للسلامة الدوائية

9 مشاريع ودورات منفذة

30 ألف مستفيد من ندوات سلامة المرضى

145 ألف ممارس صحي في برنامج ثقافة سلامة المرضى