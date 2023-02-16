شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات انتقال ثنائي باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح الدوري السعودي للمحترفين أحد أهم الوجهات للعديد من نجوم كرة القدم حول العالم، خاصة بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريق النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

موقف ميسي من الانتقال إلى الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية، على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، قد رفض تجديد عقده مع النادي الفرنسي، بشكل رسمي.

وأكدت التقارير على أن الاجتماع الذي جمع بين خورخي ميسي، والد الأسطورة الأرجنتينية، مع إدارة النادي الباريسي، مساء اليوم الأربعاء، قد انتهى دون التوصل إلى أي اتفاق.

وأشارت إلى أن والد ميسي، لم يقتنع بـ "العرض الباريسي"؛ حيث بات اللاعب مقتنعًا، بالرحيل عن العاصمة الفرنسية، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ووجهت الصحيفة الفرنسية صدمة كبرى إلى نادي الهلال، بتأكيدها على أن نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ هو الأوفر حظًا، للتعاقد مع ليونيل ميسي، في الصيف القادم.

موقف نيمار من الانتقال إلى اتحاد جدة

وفي نفس السياق.. وبخصوص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والذي عرضه نادي باريس سان جيرمان للبيع بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، فقد اختار وجهته القادمة.

وأوضحت صحيفة "التايم" البريطانية، على أن نيمار، سينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في الميركاتو الصيفي القادم، ما يعني رفضه نادي الاتحاد، بشكل رسمي.

وأعلنت عن اجتماع بين ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، وملاك تشيلسي الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء؛ حيث تم مناقشة انتقال نيمار، إلى الفريق اللندني.

