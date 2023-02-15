السعودية اليوم / فقدان 73 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الليبية



طرابلس 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس

فُقد 73 مهاجراً غير شرعي بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا مساء الأربعاء، أن 73 من أصل 80 شخصاً فقدوا أو يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في تحطم قارب كان يقلهم إلى أوروبا.

وأضافت المنظمة أن سبعة آخرين تمكنوا من العودة إلى الشاطئ قبالة السواحل الليبية.

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