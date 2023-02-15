السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن سلمان يرعى حفل تخرج برامج الدراسات العليا بتجمع المدينة المنورة الصحي



‎المدينة المنورة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

‎رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا بتجمع المدينة المنورة الصحي، والبالغ عددهم 127 خريجاً وخريجة في مختلف برامج الدراسات العليا، المتمثلة في البرامج العامة والزمالة والدبلوم والمعتمدة من الهيئة

‎وبدأت فقرات الحفل الذي احتضنه مركز المؤتمرات بجامعة طيبة، بالسلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، بعد ذلك ألقى الخريج الدكتور نايف السفياني، كلمة نيابة عن زملائه خريجي برامج الدراسات العليا، أعرب فيها عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة –أيدها الله– على ما تلقاه الكوادر الطبية من دعم مستمر، معبَّراً عن سعادتهم بتخريج كوكبة من الممارسين والممارسات الصحيين المؤهلين تأهيلاً عالياً.

‎إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً تعريفياً عن رحلة تخرج برامج الدراسات العليا ومراحل التدريب الأكاديمي والتخصصات الطبية، ثم ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، كلمة أوضح فيها أن رعاية سمو أمير المنطقة لحفل التخرج يأتي امتداداً لما يوليه سموه من دعم واهتمام للقطاع الصحي في سبيل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة، معرباً عن تهانيه للخريجين والخريجات على ما حققوه من إنجازات جعلت منهم مثالاً للجد والاجتهاد.

‎وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة الخريجين والخريجات، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

23:48ت م

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‎المدينة المنورة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس‎رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا بتجمع المدينة المنورة الصحي، والبالغ عددهم 127 خريجاً وخريجة في مختلف برامج الدراسات العليا، المتمثلة في البرامج العامة والزمالة والدبلوم والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.‎وبدأت فقرات الحفل الذي احتضنه مركز المؤتمرات بجامعة طيبة، بالسلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، بعد ذلك ألقى الخريج الدكتور نايف السفياني، كلمة نيابة عن زملائه خريجي برامج الدراسات العليا، أعرب فيها عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة –أيدها الله– على ما تلقاه الكوادر الطبية من دعم مستمر، معبَّراً عن سعادتهم بتخريج كوكبة من الممارسين والممارسات الصحيين المؤهلين تأهيلاً عالياً.‎إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً تعريفياً عن رحلة تخرج برامج الدراسات العليا ومراحل التدريب الأكاديمي والتخصصات الطبية، ثم ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، كلمة أوضح فيها أن رعاية سمو أمير المنطقة لحفل التخرج يأتي امتداداً لما يوليه سموه من دعم واهتمام للقطاع الصحي في سبيل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة، معرباً عن تهانيه للخريجين والخريجات على ما حققوه من إنجازات جعلت منهم مثالاً للجد والاجتهاد.‎وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة الخريجين والخريجات، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //23:48ت م0236

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