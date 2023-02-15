السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الفلبين



مانيلا 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة ماسبات وسط الفلبين.

وأفاد المركز الأمريكي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 11 كيلومتراً من أقرب قرية، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

كما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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23:37ت م

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