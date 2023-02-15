

حفر الباطن 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الأميرِ منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع حفر الباطن الصحي الدكتور تركي المقبل ، بمناسبة تكليفه رئيسًا تنفيذيًّا للتجمع بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر الصافي، والرئيس التنفيذي السابق الدكتور محمد علي الهبدان.

وبُحث خلال الاستقبال عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الصحية وخطة وزارة الصحة لتحقيق التحول المؤسسي لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة، وفقًا لبرنامج التحول الصحي.

وأكد سموُّه أن الشؤون الصحية بالمحافظة عملت على تهيئة الخطط للتحول الصحي بشكل مبكر من خلال الدور الإشرافي لها على الخدمات الصحية، مقدمًا شكره للدكتور الهبدان على الدور الكبير الذي أدَّاه في فترة عمله وتجهيز جميع الأمور المتعلقة لإطلاق اليوم الأول للتجمع.

// انتهى//

22:24ت م

0225





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سموُّ الأميرِ منصور بن محمد بن سعد يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمُّع حفر الباطن الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.