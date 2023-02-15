شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يقترب من الرحيل مقابل 38 مليون ريال.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تلقيه عرض ضخم.

كويلار يقترب من الرحيل إلى الدوري البرازيلي

وكشفت تقارير صحفية على موقع "winwin"، على أن إدارة نادي إنتر ناسيونال البرازيلي، تسعى للتعاقد مع النجم الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب خط وسط فريق الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الموقع، على أن نادي إنترناسيونال، قد تقدمت بعرضًا رسميًا إلى الهلال؛ للتعاقد مع كويلار، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الأداء الكبير الذي ظهر به اللاعب رفقة الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية.

تفاصيل مفاوضات إنترناسيونال مع الهلال للتعاقد مع كويلار

وأوضح الموقع، على أن العملاق البرازيلي، عرض على الزعيم الهلالي، استعارة كويلار، في الصيف القادم؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، مع بند أحقية الشراء.

وأشار إلى أن قيمة شراء النجم الكولومبي، والذي اقترحها إنتر ناسيونال، على نادي الهلال؛ تُقدر بـ10 ملايين دولار، أي ما يقرب من 38 مليون ريال سعودي.

جدير بالذكر أن كويلار، البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، منذ صيف 2019، عندما انتقل إليه قادمًا من فلامنجو البرازيلي.