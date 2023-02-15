شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ثلاثي الهلال المُصاب من مباراة شباب الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية مساء اليوم الأربعاء، عن موقف ثلاثي الهلال المُصاب من مباراة شباب الأهلي بعد الإصابة التي حلت عليهم خلال الفترة الأخيرة.

موقف ثلاثي الهلال من مباراة شباب الأهلي

وشارك كلا من سلمان الفرج ومحمد البريك وحمد اليامي، في تدريبات الهلال "الجماعية" التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد التأكد التام من الشفاء من الإصابات التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية.

الجدير ذكره غاب الفرج والبريك واليامي، عن صفوف زعيم آسيا، في بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها المغربية، في الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

الهلال وصيف العالم

وانهى نادي الهلال مباراته بحسم المركز الثاني في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الوداد المغربي، ثم فلامنجو البرازيلي، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني في النهائي بخماسية مقابل ثلاثة.