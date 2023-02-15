مشروع لتصنيف المدارس وفق أحدث النماذج العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن التحضير لاستحداث مشروع «تصنيف المدارس»، اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع فريق البنك الدولي، ورشة حول «أفضل الممارسات لتصنيف المدارس»، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وشملت الورشة التي استمرت 3 أيام، استعراض نماذج عالمية لتصنيف المدارس، والدور الذي يمكن أن تؤديه في تشكيل الرؤى العامة، وممارسات التحسين والتطوير، إضافة إلى عقد جلسات حوارية مع المشاركين.

وتأتي أهمية الورشة، بوصفها أحد الأنشطة التحضرية لاستحداث مشروع «تصنيف المدارس»، الذي يعمل عليه المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» التابع للهيئة، كما تأتي أهميتها من الحاجة إلى الاستفادة من خبرة فريق البنك الدولي، والتجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.

شارك في الورشة أعضاء لجنة مشروع التصنيف بمركز «تميز»، وذلك ضمن جدول أعمال زيارة البنك الدولي للمركز، كما تم استعراض معايير الطفولة المبكرة، ومناقشة تقرير البنك الدولي عن المركز.

يذكر، أن مركز «تميز» أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي، لتلبية متطلبات التنمية، وتحقيق المستهدفات الوطنية.

استمرت

ورشة العمل

