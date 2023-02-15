ChatGPT هل يجمد الإبداع ويهز مرتكزات الإعلام؟

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ويستعرض المشاركون تداعيات هذا التحول الهائل على مستقبل الإعلام بأشكاله التقليدية والحديثة، إلى جانب التطرق إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الأشهر في كتابة المحتوى ومعالجة اللغة على الإنترنت (ChatGPT)، والأثر الذي سيشكله على مستقبل الإعلاميين والمؤلفين وكتاب المحتوى، بوصفه مثالا حيا على المهددات المستقبلية لاستدامة الرسالة الإعلامية والكتابة الإبداعية بشكلها الطبيعي، في ضوء الإحصائيات الحديثة التي تشير إلى أنه أصبح اليوم التطبيق المستهلك الأسرع نموا في التاريخ، والإقبال الكبير على استخدامه والاستعانة به في كتابة المحتوى والمعرفة.وتطرح الجلسة جملة من المحاور الرئيسة التي تدور في فلك التساؤلات حول المستقبل الوجودي لصناع المحتوى الإبداعي والإنساني، والتغييرات التي ستطال المرتكزات الأساسية للإعلام، في ضوء مهام هذه التطبيقات الذكية في كتابة المادة الإعلامية وإعدادها للمتلقي، وتصميم المحتوى المرئي والمكتوب والمؤثرات البصرية، علاوة على كيفية الاستفادة من هذا التطور الهائل في جوانب الذكاء الاصطناعي، لتطوير الإعلام واستدامة رسالته.
يشار إلى أن النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام يشارك فيها أكثر من 1000 شخصية إعلامية من دول عربية وعالمية في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 20 - 21 فبراير 2023.
المحاور الرئيسة
- المستقبل الوجودي لصناع المحتوى الإبداعي والإنساني.
- التغييرات التي ستطال المرتكزات الأساسية للإعلام.
- مهام التطبيقات الذكية في كتابة المادة الإعلامية وإعدادها للمتلقي.
- تصميم المحتوى المرئي والمكتوب والمؤثرات البصرية.
- كيفية الاستفادة من هذا التطور الهائل في جوانب الذكاء الاصطناعي.
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