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ويستمر المعرض في استقبال زواره إلى غد، من الـ9 صباحا وحتى 12 ظهرا (للنساء)، ومن الـ7 إلى 10 مساء (دعوة عامة). ويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، وتأهيل ودعم الطالبات، والمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس معرض «بُعد23»؛ الذي يتضمن أعمال طالبات قسم التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، وذلك في مقر كلية التصاميم والفنون. ويسلط المعرض الضوء على 80 مخرجا فنيا لـ60 طالبة من طالبات القسم، ويتيح المعرض الفرصة لتواصل وتفاعل طالبات البرنامج مع طالبات الجامعة، وجهات سوق العمل.ويستمر المعرض في استقبال زواره إلى غد، من الـ9 صباحا وحتى 12 ظهرا (للنساء)، ومن الـ7 إلى 10 مساء (دعوة عامة). ويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، وتأهيل ودعم الطالبات، والمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.

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