نقوش وخواتم أثرية نادرة ورأس ثور من البرونز بموقع الأخدود

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وأوضحت أن النقوش المسندية الجنوبية المكتشفة في موقع الأخدود بنجران، ذات طابع تذكاري ومن أهمها وأبرزها نقش كبير مدون على حجر من الجرانيت، مكون من سطر واحد، يبلغ طوله 230 سم وارتفاعه 48 سم تقريبا، ويصل طول حروفه إلى 32 سم، ليكون بذلك أطول نقش مسندي عثر عليه في تلك المنطقة، ويعود لأحد سكان موقع الأخدود، واسمه (وهب إيل بن مأقن)، يذكر من خلال نقشه هذا أنه قد عمل في سقاية بيته وربما قصره.كما جرى الكشف عن ثلاثة خواتم من الذهب عليها من الأعلى زخارف على شكل فراشة وجميعها تأخذ نفس الشكل والمقاس، وهي من المعثورات الأثرية التي لم يتم الكشف عنها مسبقا في موقع الأخدود خلال المشاريع العلمية السابقة، فضلا عن العثور على رأس ثور مصنوع من معدن البرونز عليه آثار أكسدة يجري العمل حاليا على ترميمها وفق المنهج العلمي، والمعروف أن رأس الثور كان من الأمور السائدة والشائعة لدى ممالك جنوب الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام، فهو رمز القوة والخصوبة، وهو الرمز الأهم والأبرز لدى السبئيين والمعينيين والقتبانيين.
وأضافت الهيئة أنه عثر أيضا في موقع الأخدود على العديد من الجرار الفخارية بمختلف الأحجام والمقاسات، إضافة إلى اكتشاف أثري مهم لإناء من الخزف الأتيكي الذي يؤرخ إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
أعمال التنقيب الأثري
العثور على عدد من المعثورات الأثرية أهمها:
- المعثورات المعدنية
- الأواني الفخارية ذات الحواف المتموجة
- المباخر الحجرية
- نقشان بالخط المسند على جدار إحدى الوحدات المعمارية
- كشف الغطاء عن دلالات حضارية لمنطقة جنوب المملكة
- تفسير وجود وانتشار المستوطنات البشرية منذ عصور ما قبل الميلاد
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