مكافحة الآفات الزراعية بالطائف

نفذت أمانة الطائف، ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل، برنامجًا لتسميد وتهيئة المسطحات الخضراء والأشجار بمحور النور والجزر الوسطية والساحات والميادين والحدائق العامة، وذلك ضمن جهود الأمانة لتنمية الرقعة الخضراء، إضافة لتنفيذ برنامج للمكافحة الحيوية للآفات والحشرات الزراعية، باستخدام طريقة الرش الانتقائي، والتي تستهدف مكافحة آفات (البياض الزغبي، وعفن الجذور، والعناكب، وديدان الأوراق، وديدان الثمار، والبياض الدقيقي، وتبقع الأوراق، ومكافحة الصراصير والنمل، ومكافحة الحشائش العامة، ومكافحة الأعشاب عريضة الأوراق).

كما قامت الأمانة بتحسين عدد من المواقع ضمن جهود توفير بيئة صحية وتوسيع نطاق الرقعة الخضراء ودعم برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري ومبادرة السعودية الخضراء، حيث تعمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء ودعمها بالخدمات اللازمة، والاستفادة من طرق الريّ الحديثة، وتوفير المظلات والجلسات العائلية ومناطق لألعاب الأطفال، ومماشي رياضية مجهزة لتخدم كافة الشرائح وتلبي احتياجات الأهالي مع مراعاة وسائل السلامة اللازمة.