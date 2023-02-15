كما قامت الأمانة بتحسين عدد من المواقع ضمن جهود توفير بيئة صحية وتوسيع نطاق الرقعة الخضراء ودعم برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري ومبادرة السعودية الخضراء، حيث تعمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء ودعمها بالخدمات اللازمة، والاستفادة من طرق الريّ الحديثة، وتوفير المظلات والجلسات العائلية ومناطق لألعاب الأطفال، ومماشي رياضية مجهزة لتخدم كافة الشرائح وتلبي احتياجات الأهالي مع مراعاة وسائل السلامة اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة الآفات الزراعية بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.