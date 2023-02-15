22 ألف ساعة تطوع بالمسجد الحرام

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية عددًا من خدماتها المقدمة، وذلك من الفترة 1444/01/03هـ حتى 1444/07/09هـ.

واستفادت من الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد الحرام 166.477 مستفيدة من ذوات الإعاقة، و4.303 مستفيدات من خدمات شؤون المسنات، و 2.345 مستفيدة من التوعية الاجتماعية، كما بلغت ساعات التطوع 21.920 ساعة.

وتنوعت الخدمات في تقديم 290.881 حقيبة من الوجبات والتوزيعات، واستفادة 24.855 مستفيدة من حلقات القاصدة الصغيرة، كما بلغ عدد المتطوعات 1.045 متطوعة، وعدد المستفيدين من الخدمات التطوعية 3.445.842 مستفيدة.