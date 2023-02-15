إصلاح طريق سياحي بالاحساء

أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة الشرقية لـ«دوت الخليج» أمس، الانتهاء من أعمال إصلاح طريق الجفر الهفوف ابتداءً من مدينة الهفوف حتى مدينة الجفر بطول إجمالي 14 كيلومترًا، وجاري العمل على استكمال أعمال الدهانات ووسائل السلامة للطريق، وذلك استمرارًا لأعمال تحسين ورفع مستوى السلامة المرورية على طرق وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية.

أضاف الفرع، أن الوزارة، تحرص على تنفيذ كافة مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية، وبأعلى معايير الجودة والسلامة لتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الترابط بين كافة مناطق المملكة ومواصلة ريادة المملكة عالميًا.