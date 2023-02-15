ردم وتحصين الآبار المكشوفة بالمدينة

ويواصل فرع الوزارة جهوده في البحث عن الآبار المكشوفة من خلال الجولات الميدانية، واستقبال البلاغات، حيث بلغ مجموع الآبار المردومة والمحصنة لعام 2022م (219 بئرا).
في سياق متصل، جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 1445/02/19هـ، مبينة أن إصدار الرخص إلكترونيًا، من خلال بوابة «نما»، والتقديم على «خدمة تصحيح وضع الآبار».
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