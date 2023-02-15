ردم وتحصين الآبار المكشوفة بالمدينة

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة تمكّن الفرق الميدانية من ردم وتحصين (18) بئرا مكشوفة؛ لخطورتها على المارة وأهالي المنطقة، والحفاظ على طبقات المياه الجوفية من التلوث، وذلك من خلال المتابعة والبحث، ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويواصل فرع الوزارة جهوده في البحث عن الآبار المكشوفة من خلال الجولات الميدانية، واستقبال البلاغات، حيث بلغ مجموع الآبار المردومة والمحصنة لعام 2022م (219 بئرا).

في سياق متصل، جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 1445/02/19هـ، مبينة أن إصدار الرخص إلكترونيًا، من خلال بوابة «نما»، والتقديم على «خدمة تصحيح وضع الآبار».