تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس

وأكد مدير عام التعليم في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن يومَ التأسيسِ يُمَثِّلُ نقطةَ تحولٍ كُبرى في تاريخِ الجزيرةِ العربيةِ خصوصاً، والعالمِ الإسلامي عموماً، فقد كان نواةً لحُلمٍ طالما راوَدَ أجدادنا في أرض الجزيرةِ بأنْ يكونَ في قلبِها دولةٌ تجمَعُ الشتاتَ، وتوحِّد ما تفرَّقَ منهم تحتَ رايةٍ واحدةٍ، وقيادةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ أصيلة، فكانَ الأمرُ والفَضْل من اللهِ سبحانهُ، على يَدَيِّ رجلٍ مباركٍ عُرِفَ بِعُلوِّ همتِهِ وحماسِهِ لحمايةِ قومهِ ودينهِ، إنه الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسّسُ الدولةِ السعوديةِ الأولى.
وأضاف بأن ذلك يعد انطلاقةً مباركةً على نُصرة الدينِ، ورفعِ رايةِ التوحيدِ منذُ العامِ 1139هـ -1727م، حتى أتمَّ الله لهذهِ الدولةِ أكثر من ثلاثة قرونٍ في عمرِ الزمنِ، تخللتها أحداثٌ جِسامٌ وتحدياتٌ عظام، فصمدت وقاومت، حتى جاءَ مؤسسُ الدولةِ السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيبَ اللهُ ثراه - ليجمعَ الأمةَ ويوحدها، بعزم وإصرار وتوفيق من الله، لننعمَ نحن اليوم باستقرارٍ تامٍ وأمنٍ وأمانٍ، وخيرٍ ورخاءٍ يغبطُنا عليهِ القاصي والداني.
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