مؤتمر دولي للتعليم بجدة

ينعقد المؤتمر الدولي الثالث للتعليم «مشكلات وحلول» بفندق راديسون بلو السلام في جدة، في الفترة ما بين 24 و26 فبراير الحالي. ويترأس البروفيسور، حنان عبدالجليل، الجلسة العلمية الأولى بعنوان «الإعداد الأكاديمي والتطوير المهني لأطراف العملية التعليمية»، ويرأس الدكتور سلامة مطيران العنزي، الجلسة العلمية الثانية بعنوان «الاتجاهات الحديثة في المناهج وطرق التدريس». كما يرأس الدكتور جلال عبدالله، الجلسة العلمية الثالثة التي بعنوان «عرض الملصقات العلمية»، وضمن فعاليات المؤتمر يقدم الدكتور مشعل الرفاعي ورشة العمل التدريبية «البيئة التعليمية الملهمة».



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