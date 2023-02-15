زيارات ميدانية تفقدية للمنشآت التدريبية

عُقد الاجتماع الدوري الـ15، لمديري الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني في مناطق المملكة، ونفذت ورش عمل تحت مسمى «دور إدارات المناطق - الواقع المأمول»، في مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أهمية الاستمرار في الأعمال الإشرافية للإدارات، وتنفيذ الزيارات الميدانية التفقدية للمنشآت التدريبية، وتقديم الدعم اللازم لهم، لتيسير أعمال الاختبارات، ولأهمية تحقيق مؤشرات المؤسسة ورفع مستوى جودة التدريب وتحسين الأداء، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في المتابعة وتحويل التحديات للفرص.

من جهته بين نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة، الدكتور عبدالله آل مرزوق، أن عقد الاجتماعات يسهل نقل الخبرات، ومتابعة الأعمال، وتفعيل المبادرات، وتسريع الجهود، مؤكداً أن الاجتماع الذي عُقد بمسمى «دور إدارات المناطق- الواقع المأمول» تتخلله ورشتا عمل، تستعرض الورشة الأولى إنجازات الإدارات لعام 1443هـ، ومبادراتها والتحديات التي واجهت الميدان وسبل معالجتها، وتناقش الورشة الثانية أهمية دور المجالس الاستشارية بإدارات العموم، وخططها التشغيلية، والجوانب المادية والكوادر البشرية، ودورها في تنفيذ الخطط، كما اخُتتم الاجتماع بجلسة تناولت الاعتماد المؤسسي ومنهجية الجودة.