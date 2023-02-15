اجتماعي / صحة وهيئة تطوير عسير تنظِّمان غداً فعالية "المشي الجماعي" ضمن برنامج "قمم وشيم"



أبها 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

تنظِّم هيئة تطوير منطقة عسير والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، غداً، فعالية "المشي الجماعي" في ممشى الروضة بمدينة أبها.

ويأتي هذا البرنامج الذي ينطلق عند الثالثة عصراً ويستمر حتى السادسة مساءً، ضمن فعالية المشي لمسافات طويلة الذي نظَّمته الهيئة بعنوان "قمم وشيم" بمشاركة فريق " رحالة الجنوب "، حيث تتضمَّن الفعالية روزنامة من البرامج الصحية المتنوعة وحملة للتبرع بالدم ومركزاً صحياً متنقلاً "عربة " وفرقاً إسعافية راجلة ومركبات إسعافية، وعربة فحص كثافة العظام و مواد صوتية صحية عن المشي وفوائده وطرقه الصحيحة؛ وتطعيم الإنفلونزا الموسمية وركناً توعوياً لمرضى السكري.

وتشتمل الفعاليات على ركن توعوي عن سرطان الأطفال وركن توعوي عن المشي ومبادرة " اعرف أرقامك "، وأثر

كما يشارك في الفعالية فرع وزارة الرياضة وفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة والجهات الأمنية المعنية .

يذكر أن فعالية مسار " قمم وشيم " تهدف إلى التعريف بممكنات إستراتيجية عسير ومكامن القوة فيها من أصالة وطبيعة وتعزيز لثقافة المشي لدى أفراد المجتمع، ونشر الوعي بأهمية الرياضة للحفاظ على الصحة، مع المحافظة على البيئة ونظافتها عند ممارسة الرياضة.

// انتهى //

22:33ت م

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أبها 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واستنظِّم هيئة تطوير منطقة عسير والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، غداً، فعالية "المشي الجماعي" في ممشى الروضة بمدينة أبها.ويأتي هذا البرنامج الذي ينطلق عند الثالثة عصراً ويستمر حتى السادسة مساءً، ضمن فعالية المشي لمسافات طويلة الذي نظَّمته الهيئة بعنوان "قمم وشيم" بمشاركة فريق " رحالة الجنوب "، حيث تتضمَّن الفعالية روزنامة من البرامج الصحية المتنوعة وحملة للتبرع بالدم ومركزاً صحياً متنقلاً "عربة " وفرقاً إسعافية راجلة ومركبات إسعافية، وعربة فحص كثافة العظام و مواد صوتية صحية عن المشي وفوائده وطرقه الصحيحة؛ وتطعيم الإنفلونزا الموسمية وركناً توعوياً لمرضى السكري.وتشتمل الفعاليات على ركن توعوي عن سرطان الأطفال وركن توعوي عن المشي ومبادرة " اعرف أرقامك "، وأثر الرياضة في تعزيز الصحة النفسية، وتوعية دوائية (اسأل الصيدلي) وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة، وتوعية غذائية، والصحة النفسية والألعاب الإلكترونية #صحة_تك ، وتوعية عن ارتفاع ضغط الدم، واستشارات طبية متعددة.كما يشارك في الفعالية فرع وزارة الرياضة وفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة والجهات الأمنية المعنية .يذكر أن فعالية مسار " قمم وشيم " تهدف إلى التعريف بممكنات إستراتيجية عسير ومكامن القوة فيها من أصالة وطبيعة وتعزيز لثقافة المشي لدى أفراد المجتمع، ونشر الوعي بأهمية الرياضة للحفاظ على الصحة، مع المحافظة على البيئة ونظافتها عند ممارسة الرياضة.// انتهى //22:33ت م0226

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