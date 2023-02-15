شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يستبعد نجم اتحاد جدة أمام الاتفاق بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، استبعاد نجم الفريق خلال مواجهة الاتفاق بدوري روشن السعودي.

وأفادت تقارير صحفية، أن عبد الرحمن العبود جناح اتحاد جدة، انضم إلى قائمة الغائبين عن مباراة العميد أمام الاتفاق في دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن يحل اتحاد جدة ضيفًا غدا الخميس، على الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي.

واستبعد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، العبود من قائمة اللاعبين المغادرين إلى الدمام، وذلك لأسباب فنية.

ويغيب عن مباراة الغد كل من عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق، بعد أن غاب عن التدريبات في الأيام الماضية لإصابته بنزلة برد حادة، وفضل الجهاز الطبي منحه الراحة الكافية، كما خرج حمدان الشمران، ظهير أيسر الاتحاد، من حسابات سانتو لمعاناته من إصابة في العضلة الضامة.

على صعيد متصل استعاد الفريق مدافعه أحمد شراحيلي الذي دخل التدريبات الجماعية الأخيرة للاتحاد، بعد تماثله للشفاء.

كما عاد الأنجولي هيلدر كوستا جناح اتحاد جدة، للتشكيلة الأساسية للفريق ليكمل قائمة المحترفين الأجانب، والتي تضم 7 لاعبين، وذلك بعد أن تأكد غياب عبد الرزاق حمدالله بسبب الإصابة.

ويحتل اتحاد جدة حاليا المركز الثالث ب37 نقطة، فيما يملك الاتفاق 19 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

